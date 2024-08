Ageas dépasse pour la première fois la barre des 10 milliards d'euros d'encaissements

Le groupe d'assurances Ageas, actif dans 13 pays d'Europe et d'Asie, a connu une solide croissance au second semestre 2024. Il a pour la première fois atteint la barre des 10 milliards d'euros en encaissements, enregistrant ainsi une progression de 14% sur base annuelle. Son résultat opérationnel net de 613 millions d'euros s'est également établi à un niveau supérieur à celui des prévisions des analystes de Bloomberg (579 millions).

Son ratio combiné, soit le rapport entre les coûts d'exploitation et les réclamations à la suite de dommages d'une part, et les primes acquises d'une autre part, s'est quant à lui établi à 94,1 %.

Il a également été question de croissance en Belgique, avec une hausse des encaissements de 5%, entrainée par une forte croissance en Non-Vie (+8%) et une reprise au sein de la branche Vie (+3%). L'augmentation des prix ainsi que des nouveaux contrats se trouvent à l'origine de cette progression. Le résultat pour la Belgique, établi à 232 millions d'euros, est toutefois plus faible que l'année dernière à la même période, et inférieur aux prévisions des analystes, qui s'attendaient à un bénéfice de 270 millions d'euros.

Compte tenu de sa position financière robuste, Ageas a annoncé mercredi la distribution d'un acompte sur dividende brut de 1,5 euro par action. Elle a également lancé un rachat d'actions pour un montant de 200 millions d'euros, ce qui correspond à environ 2,5 % de sa capitalisation boursière actuelle. Le programme débutera mi-septembre, et se prolongera jusque fin juillet 2025.