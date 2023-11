Amazon va vendre des véhicules Hyundai aux États-Unis

Il s'agit du premier partenariat de ce type entre Amazon et un constructeur. Les consommateurs choisiront leur modèle de véhicule et le paiement ou le financement sera pris en charge par la boutique en ligne. Ils pourront ensuite aller chercher la voiture chez le concessionnaire ou se la faire livrer à domicile.

Cette nouveauté s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large entre le géant de l'internet et le constructeur automobile. Hyundai utilisera désormais les services cloud d'AWS, filiale d'Amazon, pour sa fabrication, son développement et la gestion de ses clients. À partir de 2025, Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon, sera disponible dans les voitures du constructeur sud-coréen.