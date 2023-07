Amende réduite de l'IBPT pour l'opérateur français Sewan

Cette réduction du montant de l'amende intervient après un arrêt de la Cour des marchés du 8 mars 2023 qui confirmait l'infraction constatée, et renvoyait la cause à l'IBPT pour qu'il statue à nouveau sur la motivation du montant de l'amende.

Depuis 2019, un registre des numéros surtaxés 070X et 090X est accessible au public à l'adresse www.crdc.be. Les utilisateurs qui souhaitent identifier le fournisseur de services à l'œuvre accessibles par des numéros de ces séries, peuvent introduire ces numéros sur ce portail www.crdc.be et accéder à des données telles que le nom et l'adresse du fournisseur de service, le type de services proposés, la manière de porter plainte en cas de contestation d'une facture, etc.