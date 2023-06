Après la Belgique, l'imprimeur néerlandais Simian s'étend sur le marché français

Le groupe néerlandais Simian, spécialisé dans l'impression et implanté en Belgique depuis 2021, va étendre ses activités en France après le rachat de Flyerzone.fr, une imprimerie en ligne basée à Montpellier, annonce jeudi l'entreprise par voie de communiqué.

Le groupe Simian, basé à Groningue dans le nord des Pays-Bas, a confirmé l'acquisition de Flyerzone.fr, jusqu'ici dans le giron de Grafenia. L'entreprise française conserve son nom, sa localisation et ses équipes, alors que Simian rapatrie la production à Groningue.

Spécialisé dans l'impression de dépliants, papier lettre à entête, autocollants, cartes de visite, enveloppes, banderoles et bannières, le groupe compte 170 employés et 600.000 clients. La société néerlandaise a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros. En 2021, elle s'est installée en Belgique via sa marque Drukland.be pour devenir l'une des principales imprimeries du Benelux.