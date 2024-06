arGEN-X progresse à nouveau et limite la perte du BEL 20

AB InBev (55,88) et Ageas (43,16) étaient négatives de 1,38 et 1,46%, KBC (66,74) reculant de 0,57%, Cofinimmo (57,00) et WDP (25,22) de 1,64 et 1,33%.

A l'opposé, Umicore (14,28) reperdait 3,64% après avoir rebondi de 4,44% la veille, Solvay (31,91) et Aedifica (57,00) reculant pour leur part de 3,51 et 1,98%.

Galapagos (24,04) et UCB (136,65) valaient 1,23 et 1,58% de moins que lundi, Syensqo (88,79) concédant de justesse 0,12%.

Azelis (17,97) et D'Ieteren (197,20) regagnaient 0,90 et 0,20% tandis que Melexis (82,05) et Elia (91,30) reculaient de 1,03 et 0,87%.

Greenyard (5,84) et Recticel (12,64) abandonnaient par ailleurs 4,6 et 2,6% supplémentaires, des reculs de plus de 2% étant également enregistrés en Aperam (24,42), Shurgard (38,00), Care Property Invest (12,92), Home Invest (17,28) et Econocom (2,23).