Argentine: les défis du futur président Milei

L'ultralibéral Javier Milei, élu dimanche président d'Argentine en proposant une thérapie de choc pour la troisième économie d'Amérique latine à l'inflation record, sera confronté à des défis économiques majeurs, mais aussi de gouvernance et de paix sociale.

Il prône aussi la fin des subventions chroniques (transports, énergie), une libéralisation des prix, la suppression des taxes à l'export. M. Milei préconise "un ajustement beaucoup plus dur" que celui demandé par le FMI.

Le "traitement de choc" promis pour équilibrer les comptes vise à réduire à la "tronçonneuse" la dépense publique (de 15%), et des privatisations, pour parvenir à la discipline budgétaire requise par le FMI, auquel le pays s'éreinte a rembourser un prêt de 44 milliards de dollars octroyé en 2018.

"L'Argentine a depuis des décennies un déficit budgétaire important: une forte culture d'attentes sociales, mais peu de croissance, donc des dépenses qui ne sont plus finançables", résume l'historien Roy Hora, du centre de recherche Conicet.

Cocotte-minute sociale

Cette volonté de tarir la dépense publique soulève le problème de l'impact social, dans un pays où 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et 51% reçoivent une forme d'aide ou subside.

"La douleur sera aigüe et largement ressentie s'il y a un vrai plan de stabilisation, et il n'est pas dit que les Argentins en voient le bon côté", prédit Benjamin Gedan, spécialiste de l'Argentine au think tank américain Wilson Center.