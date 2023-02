Au Cambodge, des villages rayés de la carte au nom de la préservation d'Angkor

Sur une toile blanche, Chan Vichet peint l'une des célèbres sculptures des temples d'Angkor représentant le dieu hindou Shiva, sans lever l'oeil vers les soldats cambodgiens qui chargent sur un camion les débris de la maison détruite d'un voisin.

Le peintre habite et travaille à 500 mètres des célèbres ruines classées au patrimoine mondial de l'Unesco, d'où il tire son inspiration pour les oeuvres qu'il vend aux touristes.

Bientôt, ce peintre devra quitter, à contre-coeur, le bout de terrain qu'il occupe depuis sept ans, comme les 10.000 autres familles qui seront expulsées du site archéologique par le gouvernement cambodgien.

Quelque 120.000 personnes habitaient en 2013 les 400 km2 de la zone protégée, soit six fois plus que vingt ans plus tôt.

Cette expansion de la population locale, parallèle à celle du tourisme, menace l'intégrité du site, de part les déchets générés, ou l'usage excessif de l'eau, ont assuré les autorités locales. Celles-ci comptent ainsi reboiser les espaces précédemment occupés par des maisons de fortune, sans Leau courante ni tout-à-l'égout, et parfois privées d'électricité.

Leur programme de relogement ne concerne pas les populations installées depuis des générations, et repose sur la base du volontariat, ont-elles insisté, en espérant avoir terminé d'ici juin. "Depuis que j'ai entendu parler du plan de relogement, je me sens engourdi", explique Chan Vichet, âgé de 48 ans. - "Impuissants" - "Je me force pour faire vivre ma famille, mais je n'ai plus toute ma concentration, ni ma créativité", déplore le peintre. Une fois sa maison démolie, il déménagera avec sa famille à Run Ta Ek, à 25 kilomètres d'Angkor. Loin des parcours empruntés par les touristes, s'inquiète l'artiste qui craint pour son gagne-pain. Là-bas, des engins de terrassement s'activent sur les terres autrefois dédiées à la culture du riz, pour mettre en oeuvre les promesses des autorités: une école, une clinique, un marché couvert, une pagode...