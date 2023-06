Aux Jeux européens, l'escrime française enchaîne les succès

Auriane Mallo-Breton, Marie-Florence Candassamy et Coraline Vitalis ont ainsi conservé leur titre européen, remporté en 2022 à Antalya (Turquie). Trente minutes plus tard, les fleurettistes français se sont inclinés en finale contre les favoris italiens, emmenés par le jeune Tommaso Marini (45-39).

Et lors d'une touche décisive irrespirable qui a duré quasiment une minute, une contre-attaque foudroyante de la Lyonnaise a offert la victoire aux Bleues. "Je me suis dit qu'il fallait que je prenne mon temps, ne pas se précipiter. Une finale ça se gagne", a-t-elle déclaré après la victoire.

Les sabreurs français avaient en effet gagné la médaille d'or mercredi tandis que les femmes fleurettistes s'étaient emparées de l'argent.... et ce n'est peut-être pas terminé.

"C'est important qu'on montre qu'on est là dans toutes les armes. Il faudra compter sur nous à Paris", a estimé Coraline Vitalis. Romain Cannone, médaille d'or en individuel à Tokyo, doit entrer en lice vendredi aux côtés des épéistes français.

Ces championnats d'Europe d'escrime par équipes sont organisés dans le cadre des Jeux européens, événement regroupant 29 sports différents, dont 19 disciplines olympiques, qui se tient jusqu'au 2 juillet en Pologne.

Certaines épreuves y font office de Championnat d'Europe, quand d'autres permettent d'obtenir des points de qualification ou des quotas en vue de Paris-2024. En boxe, 22 tickets, chez les hommes comme chez les femmes, ont commencé à être distribués à Nowy-Targ, dans le sud du pays.

L'équipe de France en a déjà récupéré cinq mercredi. Les olympiens Estelle Mossely (-60 kg) et Sofiane Oumiha (-63,5 kg) ont assumé leur statut de favori en se qualifiant pour les demi-finales qui auront lieu vendredi, synonyme de qualification olympique.

Tout comme Wassila Lkhadiri (-50 kg), Amina Zidani(-57 kg) et Makan Traoré (-71 kg). Cette équipe de combattants désormais en partance pour Paris pourraient, d'ici la fin du tournoi, être renforcées de Davina Michel (-75 kg) et Billal Bennama (-51 kg).

En canoë-slalom, les Bleus ont remporté l'or féminin et le bronze masculin en kayak par équipes. Lors des courses individuelles samedi et dimanche, un quota par épreuves (Hommes -K1 et C1- Femmes -K1 et C1-) sera donné au pays du vainqueur.