Barco et Melexis reviennent dans le Bel20, Colruyt et VGP le quittent

Les actions de l'entreprise technologique Barco et du fabricant de semi-conducteurs Melexis seront reprises dans l'indice phare de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20, à partir du lundi 20 mars, a indiqué mercredi soir le gestionnaire de la Bourse, Euronext.

Barco et Melexis remplacent la chaîne de supermarchés Colruyt et l'investisseur immobilier VGP. Ces deux dernières entreprises paient les fortes chutes de leurs cours de ces derniers temps. VGP sort après un an de présence alors que Colruyt y était depuis trois décennies, selon De Tijd.

Le spécialiste courtraisien de la technologie de l'image avait précisément quitté le Bel 20 il y a deux ans alors que Melexis y faisait son entrée. Le producteur de semi-conducteurs pour le secteur automobile en était sorti un an plus tard et réintégrera donc le Bel 20 ce printemps 2023.

Barco est pratiquement revenu à son activité d'avant-crise tandis que Melexis a connu une année record l'an dernier.

L'indice des vingt actions vedettes de la Bourse de Bruxelles présentera donc un visage un peu différent le 20 mars. Il sera composé de: AB InBev, Ackermans & van Haaren, Aedifica, Ageas, Aperam, argenx, Barco, Cofinimmo, D'Ieteren, Elia, Galapagos, GBL, KBC, Melexis, Proximus, Sofina, Solvay, UCB, Umicore et WDP.