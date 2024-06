Bornes de recharge: le Néerlandais Alfen perd la moitié de sa capitalisation boursière

L'entreprise d'Almere a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire, en raison de conditions de marché plus faibles et de gros contrats repoussés. Les ventes de bornes de recharge souffrent en effet de la baisse des ventes de véhicules électriques en Europe.

Alfen table désormais sur un chiffre d'affaires de 485 à 520 millions d'euros, contre 590 à 660 millions d'euros attendus précédemment. L'entreprise a aussi revu à la baisse sa marge brute à environ 5%.