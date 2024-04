Bourse: Atos prend plus de 25% après le soutien d'un fonds au plan de sauvetage de Onepoint

Le titre du groupe informatique Atos bondissait de plus de 25% à la Bourse de Paris lundi, au lendemain de l'annonce par le fonds Butler de son ralliement au plan de sauvetage proposé par l'entreprise Onepoint.

Dimanche, le fonds Butler Industries a annoncé dans un communiqué rejoindre "le consortium formé par Onepoint" et "dont l'ambition est de faire d'Atos la plateforme européenne du digital, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, et le premier opérateur européen de cloud souverain".

Le fonds, habitué des restructurations d'entreprises, n'a pas communiqué davantage d'information.

"Si cette opération aboutit, elle permettra de sauver un fleuron technologique et de consolider son rôle d'acteur majeur sur le plan mondial", promet Walter Butler, l'homme d'affaires à l'origine de ce fonds qui gère plus de 8 milliards d'euros d'actifs, dans le même communiqué.