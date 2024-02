Bpost doit mener une grande transformation, avec plus de flexibilité, selon son patron

Bpost veut tourner la page du passé et devra mener une grande transformation, a expliqué mardi le nouveau CEO, Chris Peeters, devant la commission Mobilité de la Chambre. Une opération qui impliquera le développement de plusieurs services aux clients mais aussi plus de flexibilité de la part du personnel.

"Cette entreprise a besoin d'engranger des succès et de réussir sa transformation. J'espère que l'on pourra se concentrer sur son avenir plutôt que de s'arrêter sur des éléments liés aux choix du passé", a-t-il dit aux députés.

"La flexibilité sera nécessaire pour réussir la transformation mais on le fera de façon sociale", a insisté M. Peeters.

L'un des dossiers qui occupe actuellement l'entreprise est celui de la distribution des abonnements de presse. Le gouvernement a décidé de mettre fin au système de concession, et au subside qui y était lié, dans des conditions controversées.

"Bpost est en pleine négociation avec les éditeurs. On fera tout pour avoir le maximum de volume et préserver le maximum d'emplois. Ces négociations ne sont pas du tout évidentes. On fait face à une compétition sévère, avec des opérateurs aux contrats sociaux qui sont différents des nôtres", a fait remarquer le CEO.