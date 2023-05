"Bpost s'en sortira plus forte", estime la présidente du conseil d'administration

Bpost s'en sortira plus forte, a déclaré mercredi la présidente du conseil d'administration Audrey Hanard à l'ouverture de l'assemblée général de l'entreprise postale, engluée dans des scandales dernièrement. "Nous tirons maintenant toutes les leçons pour l'avenir" et "nous avons déjà montré précédemment que bpost était résiliente". Selon Mme Hanard, "la confiance et la transparence" sont des valeurs essentielles à l'entreprise.