A Brest, des maisons en carton recyclé et "zéro béton"

"On est assez satisfait d'être le premier bailleur social en France à faire ce type de maisons en carton, même si le terme peut prêter à sourire", se félicite Georges Bellour, directeur général de Brest métropole habitat (BMH). "En tout cas, je ne sais pas s'il fait sourire, mais il fait beaucoup parler, ça c'est certain."

Le plancher est en carton, les murs sont en carton, le plafond est en carton... A Brest, le bailleur social BMH fait construire six maisons en carton recyclé, une première en France dans le domaine du logement social.

Alignées au milieu d'un quartier pavillonnaire du port breton, les six maisons, encore en travaux, passeraient presque inaperçues si leur matériau de construction n'était pas aussi inhabituel.

"Quand nous avons étudié ce projet, il y avait des dalles béton et des murs entre chaque logement. Nous avons montré que nous pouvions aller plus loin que ça et construire en zéro béton", explique Alain Marboeuf, président de la société Bat'Ipac, à l'origine du procédé de construction en carton.

Hormis un squelette en bois et des pieux métalliques pour fixer la maison au sol, presque tout est en carton: des planchers au plafond en passant par les murs.