Brussels Airlines n'effectuera plus de vols vers Tel-Aviv au moins jusqu'au 8 août

Le groupe Lufthansa a décidé de ne plus effectuer de vols vers Tel-Aviv, en Israël, au moins jusqu'au 8 août en raison des récents événements dans le Moyen-Orient. Cela concerne donc également Brussels Airlines, annonce la compagnie belge jeudi.

La sécurité et la sureté ont toujours la plus haute priorité, souligne Brussels Airlines. La compagnie ajoute suivre la situation pour déterminer si et quand les vols pourront reprendre.

Les voyageurs dont les vols ont été annulés peuvent réserver à nouveau ou demander un remboursement.

Les tensions ont grimpé d'un cran au Moyen-Orient après la mort du chef du Hamas palestinien Ismaïl Haniyeh, tué mercredi dans la capitale iranienne par une frappe imputée à Israël. L'Iran et le Hamas ont promis de venger sa mort.