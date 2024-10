Cinquante-neuf amendes lors d'une action conjointe du TEC et de la police à Mons-Borinage

Une opération de contrôle conjointe a été menée mardi matin par le TEC en collaboration avec la Police sur les lignes de bus 7 (Mons-Quiévrain) et 9 (Mons-Dour), a indiqué le TEC dans un communiqué. Au total, 59 amendes ont été dressées.

Des contrôleurs du TEC, des maîtres-chiens, des policiers en uniforme et en civil ont participé à l'action pendant deux heures à l'arrêt de Jemappes Pont Canal, près de Mons. L'objectif de cette opération était de contrôler les titres de transport ainsi que d'améliorer la sécurité des collaborateurs du TEC et des voyageurs. Lors de cette opération, 15 bus ont été contrôlés, soit 955 voyageurs. Au total, 59 amendes ont été dressées par les contrôleurs TEC. La police a également interpellé les automobilistes qui empruntaient la bande latérale et d'autres pour des faits de roulage, notamment le GSM au volant.

Le TEC a précisé que des contrôles quotidiens sont réalisés à bord de ses bus, parallèlement à des contrôles "intensifs" avec un déploiement conséquent des contrôleurs pendant quelques heures à un endroit ou une ligne spécifique.