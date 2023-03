Cowboy lève 10 millions d'euros "pour amener l'entreprise à la rentabilité"

Il y a un mois, Adrien Roose, le CEO de Cowboy, avait annoncé, dans une interview accordée à La Libre Belgique, que la société était sur le point de boucler un tour de table de 15 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels.

"Après un excellent début d'année, avec le meilleur mois de janvier jamais réalisé par l'entreprise, Cowboy a obtenu un financement supplémentaire de 10 millions d'euros pour soutenir sa croissance vers la rentabilité", se félicite la société. Comme pour les levées de fonds précédentes, elle lancera une campagne de crowdfunding (financement participatif) dans les semaines à venir, ajoute-t-elle, espérant en retirer un million d'euros supplémentaire.

En 2022, Cowboy a enregistré sa meilleure année, avec 41 millions d'euros de chiffre d'affaires et des ventes 2,7 fois plus importantes par rapport à 2021, souligne encore l'entreprise. Pour 2023, elle enregistre jusqu'à présent de fortes ventes, ce qui lui a permis, affirme-t-elle, de retrouver les niveaux de marge brute d'avant la pandémie et d'obtenir des fonds supplémentaires pour soutenir ses derniers développements de produits. Chiffres à l'appui, elle entend donc contester les affirmations de certains médias selon lesquels la société serait au bord du gouffre.

Outre cette levée de fonds, Cowboy annonce jeudi le lancement d'AdaptivePower, une nouvelle technologie détectant de façon autonome les changements dans les conditions environnementales et fournissant au vélo électrique la puissance adéquate en temps réel, en ajustant la puissance en fonction de la déclivité, du vent ou du poids.