Cuba: retour du courant dans la capitale, plusieurs provinces sans électricité

"Après trois heures de l'après-midi, il va y avoir une incorporation importante, Las Guiteras va être synchronisée et nous allons le faire lentement, pour que la montée en charge ne soit pas violente", avait expliqué à la télévision d'Etat dans la matinée, le ministre de l'Energie et des mines, Vicente de la O Levy.

Depuis vendredi, les autorités sont à pied d'oeuvre pour relancer le système électrique, mais à plusieurs reprises les efforts ont été réduits à néant avec plusieurs brusques déconnexions totales du réseau.

"Bien sûr que je suis contente!", a déclaré à l'AFP Olga Gomez, mère au foyer de 59 ans, habitante du quartier de La Vieille Havane, peu de temps après le retour de l'électricité. "J'ai besoin du courant, que tout soit rétabli: j'ai une veille maman sénile de 85 ans et un fils autiste. C'est très difficile quand il n'y a pas de courant".

La grande majorité des habitants en province restaient cependant sans lumière, selon les autorités.

Outre la crise énergétique, l'extrême est du pays était balayé depuis dimanche soir par la tempête tropicale Oscar qui a provoqué des dommages, mais pas de victimes pour l'heure.

Dès dimanche soir, des vagues ont atteint jusqu'à quatre mètres de hauteur sur le front de mer près de la ville de Baracoa où s'est abattu Oscar. Des toits et murs des maisons ont été endommagés, des poteaux électriques et des arbres sont tombés, selon la presse officielle.

"Les dégâts les plus nombreux sont dans la province de Guantanamo, surtout à Baracao, Imias et Maisi, avec de fortes inondations", a indiqué la présidence sur X, en référence à trois localités de la pointe extrême orientale de l'île.

- Vétustes -

Face à la persistance de la crise énergétique, le président cubain a averti dimanche que son gouvernement ne tolérerait pas de troubles à l'ordre public, alors que des habitants sont sortis dans les rues samedi et dimanche soir pour manifester leur exaspération.

Des dizaines de personnes, dont des femmes avec des enfants dans les bras, sont notamment sorties avec des casseroles dans le quartier de Santo Suarez, criant "Allumez la lumière", ont constaté des photographes de l'AFP.

Tous les auteurs de troubles seront poursuivis "avec la sévérité que les lois révolutionnaires prévoient", a martelé le chef de l'Etat, vêtu d'un uniforme militaire.

Les pannes d'électricité ont été l'un des éléments déclencheurs des manifestations historiques du 11 juillet 2021.

Face à la crise énergétique et la situation météorologique, les autorités ont suspendu les cours et les services publics non essentiels jusqu'à mercredi, seuls les hôpitaux et les services cruciaux pour la population restant opérationnels.

Cuba est confrontée à sa pire crise en trente ans. La panne géante d'électricité, qui fait suite à des pannes chroniques, s'ajoute à des pénuries de nourriture, de médicaments et à une inflation galopante.

Jeudi, à la veille de la panne générale, le président cubain avait annoncé que l'île se trouvait en situation d'"urgence énergétique" face aux difficultés pour acheter le combustible nécessaire à l'alimentation de ses centrales, à cause du renforcement de l'embargo imposé par Washington depuis 1962.

A Cuba, l'électricité est produite par huit centrales thermoélectriques vétustes, parfois en panne ou en maintenance, ainsi que par plusieurs centrales flottantes louées à des entreprises turques, et des groupes électrogènes.

En septembre 2022, l'île avait déjà connu un blackout généralisé après le passage de l'ouragan Ian qui avait frappé l'ouest de l'île. Le rétablissement complet de l'électricité avait pris plusieurs jours à La Havane, provoquant des manifestations sporadiques. Il avait pris plusieurs semaines dans les zones affectées par l'ouragan.