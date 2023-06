Dans les sièges des JO-2024, la deuxième vie de déchets plastique locaux

En prenant place dans les gradins des épreuves de badminton ou plongeon, peu de spectateurs des Jeux olympiques de Paris-2024 réaliseront que l'assise plastique de leur siège provient des déchets recyclés des poubelles alentour, petite contribution à des JO plus "verts".

Plutôt que d'utiliser un plastique neuf et donc plus énergivore, les 11.000 sièges repliables de l'Arena de la porte de la Chapelle à Paris et du centre aquatique olympique de Saint-Denis, situé juste de l'autre côté du périphérique, seront faits de plastique recyclé, donnant ainsi une deuxième vie aux poubelles.