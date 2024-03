De Lijn à la recherche de 900 nouveaux collaborateurs

La société de transport public flamande De Lijn cherche à recruter 800 chauffeurs et 100 techniciens cette année. Pour ce faire, elle organisera au total quatorze journées de l'emploi, a-t-elle annoncé vendredi.

Parmi ces journées de recrutement, quatre seront dédiées aux chauffeurs et dix aux techniciens. "Lors de ces journées, les candidats auront l'opportunité de découvrir ce que signifie travailler chez De Lijn, de se familiariser avec les conditions de travail et les modalités d'obtention du permis de conduire, et même de participer à un essai de conduite", précise le communiqué.

La campagne de recrutement sera lancée à l'occasion de l'événement de clôture de Flanders Technology & Innovation (FTI), qui se tiendra le week-end prochain au Sportpaleis d'Anvers.