Débrayage au sein de l'équipe de maintenance chez ArcelorMittal à Gand

Le personnel de l'équipe de maintenance d'ArcelorMittal à Gand a débrayé jeudi matin. Quelque 300 personnes bloquent l'entrée de l'usine. Cette action spontanée est soutenue par les syndicats ABVV-metaal, ACV Metea et ACLVB.

Ces derniers dénoncent l'attitude de la direction, qui n'aurait pas tenu certaines promesses. Les griefs portent sur un manque de reconnaissance et les salaires, explique Stijn van Geem, permanent ABVV.

On ignore combien de temps durera l'action et quels seront ses effets sur la production de l'aciérie, qui emploie plus de 4.000 personnes.