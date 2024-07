Des candidats se manifestent pour la reprise de la société de vêtements Duror

Plusieurs candidats sont en lice pour la reprise du groupe Duror Fashion, l'entreprise belge propriétaire des marques Terre Bleue, Gigue et Zilton, a indiqué lundi la curatrice de l'entreprise, Catharina Janssens, confirmant une information de Radio 2.

L'entreprise a expliqué que son niveau d'endettement avait dramatiquement augmenté pendant la crise sanitaire et qu'elle n'avait pas réussi à redresser la barre. Le chiffre d'affaires était en baisse et aucune amélioration ne se profilait. Des prêts arrivaient à échéance fin juin et aucun accord n'a pu être trouvé avec les créanciers.