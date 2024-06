Des canettes de Coca-Cola Cherry visées par un rappel en raison d'un risque pour la santé

Le Bisphénol A, interdit en France depuis 2015 alors qu'il était auparavant utilisé dans la fabrication de conserves et canettes, est un perturbateur endocrinien d'après l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses). Le Bisphénol A est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladies (cancer du sein, infertilité, etc.).

Rappel Conso n'indiqua pas combien de canettes sont concernées par la mesure. Le rappel court jusqu'au 27 août prochain et les acheteurs peuvent demander un remboursement intégral.

"Coca-Cola France tient à préciser que ce rappel ne concerne pas les autres produits Coca-Cola Cherry qui sont vendus dans les autres points de vente en France" en dehors de B&M, a souligné la société américaine dans un communiqué.