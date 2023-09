Des milliers de personnes dans les rues de Lille pour la grande braderie

Des milliers de personnes s'engouffrent dans les rues de Lille depuis samedi matin pour l''édition 2023 de la braderie, l'un des plus grands marchés aux puces d'Europe avec ses près de 80 kilomètres d'étals et quelque 2,5 millions de visiteurs attendus, mais sans Martine Aubry.

Cette édition, gratuite pour les particuliers non brocanteurs, se concentre principalement dans le centre et dans la vieille ville jusqu'à dimanche 18H00.

"Nous venons pour dénicher la pépite, la bonne affaire, le trésor", sourit Sylvie Carton, 60 ans, arrivée tôt de l'Oise, entre un stand de vaisselle et d'instruments de musique. "On cherche un peu tout et n'importe quoi, la bonne occasion", ajoute plus loin Isabelle Pruvost, qui a déjà déniché plusieurs pots de fleurs.

La ville de Lille invite aussi les restaurateurs à réaliser des tas de moules dans le périmètre de la braderie et à les signaler pour permettre leur recyclage.

Depuis 2018, ces coquilles sont récoltées et recyclées par la Ville en partenariat avec une société locale spécialisée dans la création d'objets à partir de matériaux recyclés. Nettoyées puis broyées, celles-ci sont notamment transformées en dalles de carrelage.