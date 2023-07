Des soins inadéquats en avion peuvent être indemnisés par la compagnie aérienne

Un passager qui avait connu des complications à la suite de brûlures subies en avion par la chute d'une cafetière remplie de café chaud a obtenu gain de cause jeudi devant la Cour de justice de l'Union européenne.

La cafetière était tombée d'un charriot de restauration lors d'un vol Austrian Airlines en décembre 2016, entre Tel Aviv et Vienne, et avait ébouillanté ce passager.

L'homme avait reçu de premiers soins à bord, mais plutôt inadéquats: ses brûlures s'étaient aggravées par la suite. Il s'était tourné vers la justice autrichienne, plus de deux ans plus tard, pour obtenir des dommages et intérêts.