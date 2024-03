Des trains supplémentaires entre Bruxelles et Paris pour l'été touristique et sportif

Partager:

La SNCB va introduire durant l'été une nouvelle offre de train classique (Eurocity) à destination de Paris, ville hôte des Jeux Olympiques et paralympiques, annonce mardi la société des chemins de fer par voie de communiqué. Les billets sont en vente à partir de ce mardi.

Concrètement, deux trains (un tôt le matin et un en début d'après-midi) relieront quotidiennement Bruxelles-Midi à Paris entre le 24 juillet et le 11 août, tandis qu'un train (tôt le matin) assurera la liaison entre les deux capitales entre le 28 août et le 8 septembre. Ces trains feront également le trajet retour vers Bruxelles en début d'après-midi ou en début de soirée. "Ces périodes coïncident respectivement avec la première et deuxième partie de l'évènement sportif", souligne la SNCB dans un communiqué.

L'Eurocity fera un arrêt à la gare de Mons (le seul arrêt entre Bruxelles et Paris) où les voyageurs pourront aussi embarquer. Les tickets peuvent être achetés dès ce mardi sur le site web SNCB International. "Le billet de deuxième classe est disponible à partir de 34 euros l'aller-simple et celui de première classe à partir de 49 euros l'aller-simple", indique la SNCB, qui prévient que la réservation est obligatoire. Le ministre fédéral de la Mobilité parle d'une "excellente nouvelle pour la mobilité". "Choisir le train, c'est choisir le voyage le plus durable et efficace pour rejoindre ce grand rendez-vous sportif et rassembleur. Et à l'avenir, les Belges profiteront de cette connexion directe et plus abordable entre nos deux capitales, qui peut vraiment concurrencer la voiture", commente-t-il.