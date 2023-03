L'aéroport d'Anvers proposera cet été douze destinations, deux de plus que l'été passé.

Les connexions supplémentaires sont proposées par la compagnie TUI fly et concernent Tenerife (Espagne), Antalya (Turquie) et Heraklion (Crète). Avignon dans le sud de la France ne figure par contre plus au menu de l'aéroport anversois.

Les neuf autres destinations sont Ibiza, Majorque, Malaga, Alicante, Murcie (Espagne), Split (Croatie), Tanger et Nador (Maroc) et Londres.