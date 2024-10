Emploi: une grande bourse de la région aéroportuaire de Bruxelles attend 1.500 personnes

Onze communes participent également au salon: Zaventem, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Kortenberg, Vilvorde, Machelen, Grimbergen, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Steenokkerzeel et Zemst. La précédente édition de JOBOP avait attiré plus de 1.000 demandeurs d'emploi. Cette année, au moins autant et jusqu'à 1 500 visiteurs sont attendus.

Au cours des 12 derniers mois, plus de 10.000 postes vacants ont été signalés dans la région de Vilvorde. Au 31 août de cette année, 1.949 postes étaient ouverts. Les métiers les plus demandés dans cette région, à côté des métiers aéroportuaires, sont les agents de sécurité, les agents de ménage à domicile, les vendeurs dans les magasins et les enseignants de l'enseignement maternel ou primaire et de l'enseignement secondaire.