En Roumanie, le désarroi d'agriculteurs "au bout du rouleau"

Partout en Europe, la colère du secteur gronde sur fond de revendications diverses face à la flambée du prix du carburant, la concurrence des marchandises ukrainiennes et aux contraintes européennes.

Depuis près de deux semaines maintenant, Gheorghe Fifea campe sur son tracteur aux abords de Bucarest. Malgré la fatigue, cet agriculteur roumain ne quittera pas les lieux tant qu'il n'aura pas obtenu gain de cause.

La Roumanie, pays de 19 millions d'habitants voisin de l'Ukraine, est en première ligne.

"On n'en peut plus, on est au bout du rouleau", confie lundi à l'AFP le manifestant de 58 ans, qui a parcouru près de 500 kms avec quatre collègues pour venir protester en périphérie de la capitale.

Blé, tournesol, maïs, soja: son exploitation de 700 hectares, située dans le nord, non loin de la frontière ukrainienne, est directement affectée par l'afflux des céréales exportées par Kiev, à la faveur de la levée des droits de douane de l'UE en mai 2022.