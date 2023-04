Energie: nouvelle rallonge pour le bouclier tarifaire sur l'électricité

Un an de sursis: le gouvernement français a décidé de protéger un an de plus les ménages des soubresauts du marché de l'électricité en prolongeant jusqu'à début 2025 le bouclier tarifaire mis en place en octobre 2021 pour limiter les hausses de factures, alors qu'il était jusqu'à présent seulement prévu jusque fin 2023.

"Je nous donne deux ans, d'ici début 2025, pour sortir du bouclier sur l'électricité", en raison des tarifs qui restent "très élevés" par rapport à la situation d'avant-crise, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur LCI.