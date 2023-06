Espagne: le tir de la fusée Miura-1 reporté à septembre en raison des risques de feux

Ces températures élevées, fréquentes à cette époque de l'année en Andalousie, accroissent les risques de feux de forêt, alors que l'Espagne connaît depuis deux ans une sécheresse exceptionnelle.

Le vol inaugural de Miura-1 doit servir de première étape avant le lancement de Miura-5, un mini-lanceur réutilisable censé placer en orbite des satellites de moins de 500 kilos à partir de 2025.

En vertu d'un accord officialisé mercredi dernier, cette future fusée décollera du Centre spatial de Kourou, en Guyane française, et non plus de Huelva, selon PLD Space, première entreprise privée européenne à se lancer dans les lanceurs réutilisables de satellites.