Esprit demande sa mise en faillite en Belgique

"Le ralentissement économique mondial, conjugué à une forte hausse des coûts de l'énergie et de la logistique, à un climat de consommation morose en Europe et à des loyers élevés pour des magasins surdimensionnés, ont finalement rendu impossible la poursuite des activités dans leur structure actuelle en Belgique", indique le communiqué. "La faillite de BEBR (Esprit Belgie Retail N.V., NDLR) et la fermeture de ses magasins étaient inévitables".

Le syndicat socialiste Setca avait déjà annoncé lundi soir la fermeture des quinze magasins Esprit gérés en propre, entraînant la perte de 148 emplois. Toutefois, les points de vente exploités par des indépendants pourront poursuivre leur activité.