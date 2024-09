États-Unis: 10.000 employés du secteur hôtelier en grève pour des hausses de salaires

Quelque 10.000 employés du secteur hôtelier américain ont entamé une grève en ce week-end prolongé de la fête du Travail afin de réclamer des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail.

Selon le syndicat Unite Here, 24 hôtels répartis dans huit villes, dont Boston, Seattle et San Francisco, sont touchés par le mouvement de grogne depuis dimanche. De grandes chaînes hôtelières telles que Hilton, Marriott et Hyatt sont également concernées.

Les grévistes dénoncent devoir cumuler deux emplois pour subvenir à leurs besoins, leurs salaires dans le secteur étant insuffisants pour vivre décemment. De plus, les effectifs restent inférieurs à ceux précédant la pandémie de Covid-19. Les négociations avec les employeurs se sont poursuivies pendant des mois, mais n'ont finalement abouti à aucun accord.

La grève devrait se poursuivre jusqu'à mardi.