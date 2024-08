Ethiopian Airlines signe un accord pour un méga aéroport de 6 milliards de dollars

Construit à Bishoftu, à environ 40 kilomètres (25 miles) au sud-est de la capitale Addis-Abeba, l'aéroport s'étendra sur 35 kilomètres carrés, a-t-il indiqué.

"La première phase comprend la construction de l'installation aéroportuaire d'une capacité de 60 millions de passagers par an et l'achèvement de la deuxième phase du projet aéroportuaire la fera passer à plus de 100 millions de passagers par an", a déclaré Mesfin Tasew, selon le média public Fana Broadcasting Corporate.

Le directeur des opérations de Dar, Tariq Al-Qanni, présent à la conférence de presse, a estimé que ce serait le plus grand aéroport d'Afrique une fois terminé, a rapporté Fana.