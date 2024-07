Face aux arnaques téléphoniques, "vous avez un doute: vous coupez et vous appelez" votre banque

La banque centrale s'est associée début juin au ministère de l'Economie et des Finances, à l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement (OSMP) et à la Fédération bancaire française avec une campagne de sensibilisation pour prévenir les consommateurs face à l'augmentation et à la sophistication des arnaques, notamment au faux conseiller bancaire.

R - "Les fraudes d'ingénierie sociale ça existe depuis longtemps: les +phishings+ que vous recevez (par mail) et qui vous demandent des informations supplémentaires, ça fait déjà 20 ans. Ce qui est assez récent, depuis à peu près une année et demie, deux ans, c'est l'élaboration avec laquelle les fraudeurs développent ces arnaques de manipulation qui sont tellement liées à un besoin de vigilance qu'on s'est dit qu'il fallait absolument alerter le public.

Q - Quelles sont les fraudes les plus courantes ?

R - "L'arnaque la plus courante, c'est le faux conseiller bancaire qui va se présenter à vous et vous dire +Bonjour, j'ai vu qu'il y avait une opération frauduleuse sur votre compte+. Il vous donne quelques informations qu'il aura réussi à récupérer ici et là. Et ça va vous mettre à la fois en confiance par rapport au côté rassurant que vont avoir ces faux conseillers, mais en même temps, ils vont vous faire un petit peu peur en disant +attention, il se passe quelque chose+. Vous êtes déstabilisés et ils en profitent pour essayer d'obtenir des informations.

Ils sont suffisamment convaincants pour vous entraîner dans une phase d'authentification d'un nouveau paiement. Ils cherchent à recueillir de l'information supplémentaire, et très souvent de l'information qui va être liée, pour eux, à la capacité d'élaborer une fraude, de faire un faux paiement: vos données d'authentification, vos numéros de carte, vos dates de naissance, vos adresses, des détails supplémentaires."

Q - Comment lutter contre ces fraudes ?

R - "Les bonnes pratiques, c'est: vous avez un doute, vous raccrochez. Ne répondez pas à des SMS qui ont l'air douteux, vous effacez. Vous pouvez les signaler au 33 700. Bref, vous vous barricadez. Ce n'est pas très grave d'être impoli.