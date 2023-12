Face à la crise viticole, le secteur appelle à un "new deal" du vin

"Préserver l'avenir du vin en France" en partant à la reconquête des jeunes générations et de l'exportation: tel est l'objectif de neuf organisations professionnelles qui appellent jeudi à un "new deal" pour le secteur, bousculé par des difficultés en cascade.

Plusieurs aides ont été mises en place par les pouvoirs publics pour les aider à surmonter les difficultés conjoncturelles.

Mais la filière a aussi "pris l'initiative historique de se rassembler autour d'un plan stratégique de transformation", indiquent les organisations.

La réaction doit être "coordonnée", il faut que la filière "puisse être plus agile et conquérante et qu'elle puisse adapter son offre produits à l'évolution des attentes des différents consommateurs et marchés".