Fashion week: à Paris, "l'homme est une femme comme les autres"

Encore masculine sur le papier mais de facto affranchie du genre pour des raisons pratiques et commerciales, la Fashion week de Paris, terminée dimanche, a dépassé toute velléité binaire et mêlé sans complexe création homme et femme sur ses podiums.

"Les défilés sont encore plus mixtes que l'année dernière et c'est d'abord pour des raisons économiques", explique Gert Jonkers, rédacteur en chef de Fantastic Man, à l'AFP. "Cela coute très cher de créer un défilé, alors autant mettre deux collections dedans", ajoute cet observateur de la mode masculine depuis 24 ans.