Fêtes de Bayonne: l'homme violemment frappé dans un "état gravissime", selon le procureur

Le quinquagénaire frappé au visage jeudi aux Fêtes de Bayonne se trouve samedi dans un "état gravissime" et son agresseur, déjà condamné à multiples reprises pour violences, a été mis en examen pour "tentative d'homicide", a indiqué le parquet.

Agé de 39 ans et sorti de détention en avril, le mis en cause va être présenté au juge des libertés et de la détention, a ajouté lors d'une conférence de presse le procureur Jérôme Bourrier, soulignant qu'il avait demandé la détention provisoire "au regard de la gravité des faits et des antécédents".