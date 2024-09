Fin du chantier de réhabilitation du pont de l'échangeur de Familleureux sur l'E19/A7

Le chantier de réhabilitation du pont de l'échangeur de Familleureux qui supporte l'autoroute E19/A7 et qui surplombe l'A501 est sur le point de se terminer, communique mercredi la Société de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). La circulation en direction de Mons a repris et les voies vers Bruxelles seront libérées le 25 septembre avant les heures de pointe en matinée.

Pour le moment et jusqu'au 23 septembre en soirée, la circulation en direction de la capitale est maintenue sur deux voies déviées et la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/h. Dans la nuit du 23 au 24 septembre et jusqu'au 25, avant l'heure de pointe matinale, la circulation se fera seulement en voie de gauche, toujours limitée à 70 km/h.

La Sofico précise que les bretelles fermées pour le moment le resteront jusqu'au 25 septembre en soirée.

Sur la bretelle reliant l'E19/A7 depuis Bruxelles à l'A501 vers La Louvière, les usagers sont invités à suivre la déviation vers la bretelle vers Ecaussines pour emprunter l'A501 pour effectuer un demi-tour via la giratoire.