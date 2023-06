Finances publiques: verdict attendu de l'Insee sur l'ampleur de la dette

C'est pour tenter de maîtriser cet endettement, tout comme le déficit public, qui ont tous deux dérapé avec les crises sanitaire et énergétique, que le gouvernement a prévu de tourner la page du "quoi qu'il en coûte" et de serrer la vis.

Plus question d'être rangé parmi les mauvais élèves européens. L'exécutif a présenté en avril une trajectoire plus ambitieuse pour le rétablissement des comptes de la France, qui prévoit de ramener la dette à 108,3% du PIB en 2027 et le déficit à 2,7%, dans les clous européens, contre 4,7% en 2022 et 4,9% prévus cette année.

Pour y parvenir, il a identifié "au moins 10 milliards d'euros d'économies" durant le quinquennat, auxquelles s'ajouteront d'autres coupes prévues dès le budget 2024.