Greenpeace pointe du doigt l'asymétrie flagrante autour de la pomme de terre en Belgique

Un nouveau rapport de Greenpeace dévoilé mercredi pointe du doigt "l'asymétrie flagrante" qui existe entre les "bénéfices générés par quelques entreprises actives dans l'achat et la transformation de la pomme de terre d'un côté, et les minuscules revenus des agriculteurs de l'autre".

L'ONG détaille qu'environ 90% du marché belge est contrôlé par sept entreprises. "Une poignée de grandes entreprises de l'agro-alimentaire fixent les règles du marché, au détriment des agriculteurs, des consommateurs et de l'environnement. Elles réalisent des profits colossaux, tout en poussant les agriculteurs à s'enfoncer de plus en plus dans la pauvreté", peste Albane Aubry, chargée de campagne agriculture chez Greenpeace Belgique.

Greenpeace développe dans son rapport que le chiffre d'affaires de ces sept entreprises a bondi de 44% entre 2021 et 2022, pour atteindre un total de 3,4 milliards d'euros. Pour l'ONG, les augmentations des bénéfices de l'industrie reflétaient également les prix payés par les consommateurs, qui ont vu le prix des pommes de terre augmenter de 61% depuis 2015, et le prix des frites surgelées de 51% rien qu'en 2022.