Grève dans les aéroports allemands: des vols en provenance de Hambourg annulés à Zaventem

Trois vols en provenance de Hambourg ont été annulés à l'aéroport de Bruxelles jeudi et vendredi, en raison d'une grève du personnel de sécurité dans plusieurs aéroports en Allemagne.

Il s'agit de vols de Brussels Airlines, a précisé une porte-parole de la compagnie aérienne. Les vols vers Hambourg sont maintenus, mais les avions reviendront à vide en Belgique après avoir débarqué les passagers.

Le syndicat Verdi a appelé à la grève jeudi et vendredi dans les aéroports de Düsseldorf, Hambourg et Cologne/Bonn, et vendredi à Stuttgart. À l'exception de Hambourg, il n'y a pas de vols réguliers de la Belgique vers ces destinations.