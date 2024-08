Group Tessenderlo réalise un premier semestre en deçà des attentes

Group Tessenderlo a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice diminuer au premier semestre, en deçà des prévisions des analystes, ressort-il mercredi des chiffres semestriels du groupe industriel géré par l'entrepreneur Luc Tack.

L'entreprise s'illustre notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la chimie, de l'alimentation et de l'énergie. Depuis la reprise du spécialiste des métiers à tisser Picanol, le groupe évolue également dans ce secteur.

L'entreprise a vu son chiffre d'affaires s'effriter de près de 15% au cours des six premiers mois de l'année, pour atteindre 1,39 milliard d'euros. Seul le segment agricole est quelque peu remonté. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda ajusté) a plongé de plus d'un quart, à 150,7 millions d'euros. Le bénéfice net se hisse ainsi à 61,4 millions, ce qui représente un quart de moins que l'an dernier.