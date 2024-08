GSK gagne une nouvelle procédure judiciaire liée au Zantac

Début août le groupe avait fait état d'une autre décision favorable d'un jury dans l'Illinois (nord des Etats-Unis) dans une autre affaire liée au Zantac.

Début juin en revanche, GSK avait dévissé de près de 10% après une décision d'un tribunal américain ouvrant la voie à des procès sur le Zantac, accusé par des patients d'avoir contribué à leur cancer, et le groupe a fait appel.

La ranitidine, mieux connue sous son nom commercial Zantac, utilisée contre les brûlures d'estomac et autrefois en vente libre aux Etats-Unis et au Canada, a été fabriquée et commercialisée par plusieurs laboratoires dont GSK et le français Sanofi avant d'être retirée en 2019.