Guyane: l'Etat assigné en justice pour "carences fautives" dans la lutte contre l'orpaillage illégal

Six associations ont annoncé mercredi avoir déposé devant le tribunal administratif de Cayenne un recours contre l'Etat pour dénoncer ses "carences fautives" dans la lutte contre l'exploitation illégale de l'or en Guyane, un fléau aux impacts environnementaux, sanitaires et sociaux désastreux.

"Notre action en justice va plus loin que la reconnaissance d'un préjudice écologique car il demande que les droits fondamentaux humains soient reconnus comme liés à la bonne santé du milieu de vie", précise à l'AFP Marine Calmet, présidente de Wild Legal.

Elles espèrent obtenir la reconnaissance des préjudices environnementaux et sanitaires de l'orpaillage illégal et l'indemnisation de ses victimes.

Six associations, Wild Legal, la Coopération des organisations des peuples autochtones (CEPA) de Guyane, Guyane solidarité, l'Association des victimes du mercure du Haut Maroni, Maiouri nature Guyane et la Jeunesse autochtone de Guyane portent ce recours.

"L'Etat a une obligation de vigilance environnementale, de respect de ses engagements internationaux sur l'éradication du mercure mais aussi de protection de la santé publique. Et aujourd'hui, les moyens ne sont pas à la hauteur", poursuit-elle.

Principalement originaires du Suriname et du Brésil voisins, les chercheurs d'or clandestins seraient entre 6.000 et 8.000, répartis sur 300 chantiers illégaux et 100 sites primaires, selon la préfecture de Guyane, qui estime que 10 tonnes d'or sont extraites illégalement chaque année contre une tonne pour la filière légale.

Pour extirper le minerai, les orpailleurs rasent des centaines d'hectares de forêt par an et utilisent des lances à eau à haute pression qui ravagent les sols et génèrent des quantités importantes de boue polluantes - 7.000 tonnes par jour d'après Wild Legal.