Handicap : malgré la réglementation, une accessibilité toujours défaillante au quotidien

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Un soir pluvieux de septembre à Paris, Marina Smid passe commande dans un restaurant depuis le trottoir, deux marches bloquent l'entrée à son fauteuil électrique : une situation encore trop fréquente pour les associations, qui réclamant d'instaurer des sanctions à l'occasion d'"une date couperet" jeudi. "L'inaccessibilité, aujourd'hui, c'est de la délinquance", accuse le président du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) Jérémie Boroy. Depuis ce jeudi, tous les établissements accueillant du public doivent, sauf dérogation, avoir "confirmé que les travaux ont bien été menés".

Les derniers chiffres communiqués en août, à la veille des Jeux paralympiques, par le cabinet de la ministre alors démissionnaire aux personnes handicapées Fadila Khattabi, recensent 900.000 établissements conformes, sur près de deux millions. Abritée par un mince auvent de toile, Mme Smid, 64 ans, assure à l'AFP dans un premier temps que cette situation, "c'est l'exception!" Avant de se rappeler quelques jours plus tôt n'avoir pu assister au concert de son neveu à cause d'une marche, et que ses recherches d'un ophtalmologue pouvant l'accueillir durent depuis des mois.

La loi handicap de 2005 avait prévu que les lieux publics devaient être accessibles en 2015. Un nouveau calendrier avait été fixé cette année-là portant des échéances jusqu'en 2024. - "Grande faillite de l’État" - La mise en conformité "se matérialise par le dépôt de dossiers d'aménagement et, le cas échéant, de demandes d'une ou plusieurs dérogations au code de la construction et de l'habitation", rappelle la Préfecture de police de Paris (PP), chargée des dossiers pour la capitale. MYCHELE DANIAU En 20 ans, "on a fait à peine la moitié du chemin et les pouvoirs publics n'ont jamais voulu mettre en place de sanctions", proteste Jean-Louis Garcia, président de l'APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés).