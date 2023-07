ING et la BEI prêtent 600 millions d'euros aux petites et moyennes entreprises du Benelux

La Banque européenne d'investissement (BEI) et la banque ING accordent 600 millions d'euros de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg afin de renforcer leur viabilité pour de nouveaux investissements ayant un impact positif sur le climat et l'environnement, indique ING dans un communiqué mardi.