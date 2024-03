Jusqu'à dix ans d'emprisonnement requis pour blanchiment d'argent

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis lundi des peines allant de 40 mois à dix ans de prison à l'encontre des dirigeants et membres d'une organisation criminelle active dans le blanchiment d'argent. Les chefs d'entreprise qui ont collaboré avec ce réseau risquent, eux, des peines comprises entre un an et 18 mois de réclusion.

Cette organisation criminelle est suspectée d'avoir blanchi plus de 28 millions d'euros entre décembre 2018 et septembre 2021. Le procès a débuté lundi et devrait durer trois semaines.

"Dans un premier temps, de grosses sommes d'argent noir en espèces ont été collectées auprès de différentes personnes, puis acheminées clandestinement vers la Turquie", a-t-il expliqué. "Lorsque la pandémie de Covid-19 est survenue et que les déplacements sont devenus plus difficiles, l'organisation est passée à un autre mode opératoire. L'argent noir collecté était distribué à un certain nombre d'entreprises dans des secteurs propices à la fraude, tels que l'hôtellerie, le nettoyage et la construction, qui pouvaient l'utiliser pour payer leurs employés au noir. Sur la base de fausses factures, ces entreprises transféraient ensuite les sommes d'argent et une commission à des sociétés écrans, qui les utilisaient à leur tour pour acheter de l'or. Cet or était ensuite fondu pour créer des bijoux ou lingots d'or et était exporté vers la Turquie."

Trente personnes morales et physiques qui ont joué un rôle dans le fonctionnement de l'organisation criminelle sont poursuivies, ainsi que 25 personnes et 26 entreprises qui ont collaboré avec l'organisation.