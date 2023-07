Kering sauve la séance de la Bourse de Paris

La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,11% mercredi, tirée par le rebond de Kering après le changement annoncé à la tête de sa marque phare, Gucci, et les signes de reflux de l'inflation dans le monde.

La meilleure progression est à mettre à l'actif du groupe de luxe Kering, qui a bondi de 7,37% à 530,40 euros. Les investisseurs ont salué le choix de changer la direction de sa marque phare, mais en difficulté, Gucci pour y installer Jean-François Palus, le bras droit du patron du groupe, François-Henri Pinault.

Les autres valeurs du luxe, LVMH (-1,04% à 850,40 euros) et Hermès (-0,19% à 1.882,20 euros) ont fini en baisse, et subissent les pires pertes de l'indice sur les trois derniers jours en raison des inquiétudes sur la croissance en Chine et les mauvais résultats annoncés par le suisse Richemont aux Etats-Unis.

Mais sur l'année, l'action de Kering ne gagne que 11%, alors que ses concurrents progressent de plus de 25%.