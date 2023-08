La Belgique est le plus gros producteur de poires de l'UE

Les statistiques belges vont toutefois à contre-courant des chiffres européens. En Europe, une diminution de la production de 13%, à 1,7 million de tonnes, est attendue.

Une situation due au changement climatique, selon le responsable de l'association des coopératives horticoles belges (VBT) Luc Vanoirbeek. "L'Italie, et particulièrement l'Émilie-Romagne, a connu des périodes de sécheresse extrême et des inondations. Avant, l'Italie produisait un million de tonnes de poires, maintenant on n'est plus qu'à 182 millions de kilogrammes, soit moins d'un cinquième", explique Luc Vanoirbeek.